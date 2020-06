Inglismaal vahistati tippjalgpallur ekslikult mõrvakatse eest

23-aastane Hollandi koondislane oli märtsikuus kõndimas Bournemouthi linnas ringi, kui politseinikud ta ootamatult peatasid ning käed raudu panid. "Ootamatult tuli politseiauto kohale ning kaks meest seal välja. Üks neist käskis mul käed aia peale panna," meenutas Danjuma. "Küsisin vastu, et mis ma teinud olin."

"Nad käskisid mul vait jääda ja käed aiale panna. Üks politseinikest ütles, et nüüd jääme tema kolleege ootama," jätkas jalgpallur. "Lõpuks nad tulid ja küsisin uuesti, et mis ma valesti teinud olid. See oli väga piinlik. Inimesed tegid pilte ning ma läksin politseinike peale närvi."

Danjuma tunnistas, et elas viha politseinike peal välja. "Ütlesin neile asju, mida poleks pidanud. Olin väga vihane ning lõpuks teatas üks neist mulle: "Sa ei ole see, keda otsime. Võid minna."," rääkis Nigeeria päritolu hollandlane, lisades, et kohalik politsei pole tema ees juhtunu pärast vabandanud. Ühtlasi ei esitanud Danjuma ametlikku kaebust politseinike osas.

Ääreründaja lisas, et tegu pole ainsa korraga, kui politsei teda tänaval peatanud on. "Olen pidanud rassismi tõttu palju kannatama ning olen seeläbi endale paksu naha kasvatanud. Mõned asjad juhtuvad minuga regulaarselt. Politsei vahel ikka peatab mind, sest sõidan suure autoga ringi. Nad ütlevad, et tegu on tavalise kontrolliga, kuid tegelikult see pole nii," lisas ta.