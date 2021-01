Inglismaal tiitli eest võitlev Leicester City jäi ründetähest ilma

Leicesteri peatreeneri Brendan Rodgersi sõnul jääb Vardy palliplatsilt eemale "mõneks" nädalaks.

"Ta (Vardy) ei saa seda lõikust enam edasi lükata. Hooaja lõpuni on veel palju aega, ta saab meie jaoks veel olulist mõju avaldada," kommenteeris peatreener. "Kui sul pole liiga üht suurimat väravakütti, on see alati pettumuseks."

34-aastane Vardy on löönud tänavu 18 liigamänguga kokku 11 väravat.

Leicester CItyl on hetkeseisuga vaid kaks tervet ründajat - Ayoze Perez ja Kelechi Iheanacho -, kes on aga sel hooajal sepistanud kahe peale kokku vaid ühe värava. Seevastu on Leicesteril suurepärases hoos ründavad poolkaitsjad Harvey Barnes ja James Maddison, kes on löönud kokku juba 23 väravat.



Leicester püsib tiitliheitluses, kaotades hooaja keskel liider Manchester Unitedile vaid kahe punktiga.



