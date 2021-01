Inglismaal on Manchesteri klubide kaksikjuhtimine

United jäi küll 5. minutil Ademola Lookmani värava järel kaotusseisu, kuid veerand tundi hiljem Edinson Cavani viigistas ning teise poolaja keskel kindlustas Paul Pogba ilus ja täpne kauglöök neile kolm võidupunkti.

Manchester City ja Aston Villa mängus tuli esimest väravat oodata 79 minutit. Siis jõudis sihile Bernardo Silva, kes kõmmutas palli karistusala lähistelt ristnurka.

Kohtumise viimasel minutil realiseeris Ilkay Gündogan penalti. 11 meetri karistuslöögi teenis Cityle Gabriel Jesus, kelle pealelöögi järel tabas pall Matty Cashi kätt.

Manchester Unitedil, kelle kaotusteta seeria pikenes juba 13 mänguni, on 19 vooru järel 40 punkti. Ühe matši vähem pidanud Manchester City tõusis 38 silmaga teiseks. Sama punktisumma ehk 38 on koos ka Leicester Cityl, kuid neil on mäng enam peetud. Tiitlikaitsja Liverpool on langenud 34 punktiga neljandaks.

