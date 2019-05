Inglismaa tšempioni Manchester Cityt ähvardab Meistrite liigast eemale jäämine

Raul Ojassaar reporter RUS

Pep Guardiola hoolealused tähistasid pühapäeval järjekordset Premier League'i titilit Foto: GLYN KIRK, AFP/Scanpix

New York Times kirjutab, et Inglismaa jalgpalliliidu ja UEFA ühine uurimine Manchester City rahaasjadesse on peagi lõppemas ning võib jõuda tulemuseni, et otsustajatele tehakse ametlik soovitus City üheks aastaks Meistrite liigast kõrvale jätta.