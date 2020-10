Inglismaa tippväravavaht hakkas pärast Liverpooliga mängu saama tapmisähvardusi, mängija palkas ihukaitsjad

Pickford hakkas enda ja oma lähedaste ohutuse pärast muretsema pärast 17. oktoobril toimunud Inglismaa kõrgliiga kohtumist Liverpooliga. Nimelt tegi inglane mängus karmi vea vastaste keskkaitsjale Virgil van Dijkile. Raskelt põlve vigastanud hollandlane ei pruugi halvimal juhul käimasoleval hooajal enam platsile naasta.

Pickford sattus intsidendi järel paljude fännide pahameele alla. Paljusid häiris, et olukorra eest ei vilistatud Liverpooli kasuks viga ning Pickfordile ei näidatud kaartigi. "Jordan on šokeeritud sellest, kui palju teda mängu järel solvatud on. Ta on valmis kõigeks, et kindlustada enda pere ohutus," rääkis üks allikas väljaandele Daily Mail.

Väljaanne kirjutab, et Pickford palkas endale turvafirma, et nemad tema kodu valvaks. Pickford elab Cheshire'is koos abikaasa Megani ja üheaastase pojaga.

Merseyside'i politsei avalikustas möödunud nädalal, et nad uurivad postitusi, mis on Pickfordile ja tema tiimikaaslasele Richarlisonile Twitteris saadetud. Richarlison teenis kohtumise lõpus punase kaardi, sest lendas palli eest võideldes sisse Liverpooli mängijale Thiago Alcantarale.