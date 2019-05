Inglismaa tippklubide kriis jätkub: üheksakesi mänginud Tottenham sai võõrsil valusa kaotuse

Raul Ojassaar reporter RUS

Heung-min Son üritas küll kohtunikku ära rääkida, ent punasest kaardist pääsu ei olnud Foto: JOHN SIBLEY, Action Images via Reuters

Kui Inglismaa jalgpalli Premier League'is on liidrid Manchester City ja Liverpool pidamas ajalooliselt kõrgetasemelist tiitliheitlust, kus kumbki tiim pole viimasel ajal kordagi punkte loovutanud, siis nende seljataga ei taha neli teist tippklubi justkui ülejäänud kaht Meistrite liiga kohta kohe üldse endale saada: Tottenham Hotspur, Chelsea, Arsenal ja Manchester United on kamba peale viimasest 13 mängust suutnud vaid ühe võita!