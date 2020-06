Inglismaa tippklubi võttis 200 miljonit laenu, et ellu jääda

Tottenhami juhatuse esimehe Daniel Levy sõnul kaotab klubi praeguse kriisi tulemusel tuludena enam kui 200 miljonit naela.

Tottenham pidanuks Inglise meistriliiga hooaja viimastes voorudes võõrustama teiste hulgas ka lähirivaale Manchester Unitedit ja Arsenali, kuid nüüd peetakse kõik kohtumised tühjade tribüünide ees. Lisaks pidi Tottenhami uus 62 000 pealtvaatajat mahutav staadion võõrustama Guns N' Rosesi ja Lady Gaga kontserti, poksiässa Anthony Joshua matši Kubrat Puleviga ning kahte NFLi mängu.

"Ütlesin juba 18. märtsil, et nende 20 aasta jooksul, mil olen olnud Tottenhamis, on minu teel olnud erinevaid takistusi, kuid mitte ühtegi nii suure kaaluga kui see - Covid-19 pandeemia on osutunud kõige tõsisemaks väljakutseks," lausus Levy, vahendab BreakingNews.

Klubijuht lisas: "On hädavajalik, et me leiaks kõik koos - teadlased, tehnoloogid, valitsus ja otsesündmuste sektor - turvalise viisi, kuidas pealtvaatajad uuesti tagasi tuua spordi- ja meelelahutuspaikadesse."