Inglismaa Premier League`is kaalutakse jalgpallimängude lühendamist

Taylori sõnul on selline variant kaalumisel turvalisuse huvides. "Nad (mängijad) pole rumalad ja tahavad veenduda, et mängude jätkamine on turvaline. Me ei saa tulevikku ette ennustada, kuid võime kaaluda erinevaid ideid - rohkem vahetusi, lühem kui 45-minutilini poolaeg, neutraalsed staadionid," loetles Taylor variante.

Premier League`ist kinnitati aga BBCile, et mängude lühendamise plaan ei ole laual. "Sellel teemal pole peetud ühtegi diskussiooni," märkis liiga juht Rick Parry.

Inglismaa meistriliiga mängudega loodetakse jätkata 8. juunil. Parry kinnitas, et hooaeg peab lõppema hiljemalt 31. juuliks.

Premier League’i juhid pidasid meeskondadega möödunud reedel videokonverentsi, kus ei tehtud ühtegi otsust hooaja jätkamise ega lõpetamise kohta. Ainsana määrati kindlaks, et juhul kui hooaeg jätkub, siis neutraalsetel staadionitel. Seni pidamata 92 kohtumist toimuksid kuni kümnel väljakul.