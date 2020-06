Inglismaa Premier League jätkub täna

Tabeliliider on kindlalt Ragnar Klavani endine koduklubi Liverpool kel on kogutud 82 punkti. Lähim jälitaja Manchester City on 25 punktiga neist taga.

Liidermeeskond on kogunud statistikasse hetkel 27 võitu, ühe kaotuse ja ühe viigi. Parim väravakütt on nende rivistuses egiptlane Mohamed Salah 16 väravaga.

Liiga põnevaim võitlus saab olema heitlus kohtade üle Meistrite Liigas. Leicester City hoiab hetkel 53 punktiga kolmandat kohta, kuid Chelsea on 48 punktiga neljas ja Manchester United 45 punktiga viies.

Täna võõrustab Aston Villa Sheffield Unitedit ja Machester City kohtub Arsenaliga. Liverpooli esimene mäng on laupäeval Evertoniga.

