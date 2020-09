Inglismaa meistriliigas tuleb maiuspala: tiitlinõudleja Chelsea võõrustab Liverpooli

Chelsea kulutas sel suvel uutele mängijatele umbes 200 miljonit eurot. “Aristokraadid” allkirjastasid lepingu väga kõrgetasemeliste jalgpalluritega - sakslaste Timo Werneri ja Kai Havertzi ning brasiillase Thiago Silvaga.

Mõnede jalgpalliekspertide sõnul on Chelsea valmis sel hooajal meistritiitli eest võitlema. Eelmise hooaja lõpetas Londoni klubi neljandana.

Esimeses voorus murdis Chelsea Brightoni 3:1. Liverpooli jaoks oli raskem alistada debütant Leeds United kodus 4:3.

Liverpool ja Chelsea on Inglise kõrgliigas kohtunud 56 korral. Liverpool on võitnud neist 22 ja Chelsea 20. 14 matši on lõppenud viigiga. Kogu klubide ajaloo jooksul alates 1907. aastast on Liverpool sundinud Chelsea alistuma 81 korral, viimane on võitnud 64 kohtumist ja viiki jäädi 41 juhul.

Manchester United teeb sel nädalavahetusel hooaja esimese mängu Inglise kõrgliigas. United oli eelmisel aastal kolmas. Laupäeval võõrustavad nad Old Traffordi staadionil Crystal Palace`i meeskonda.

Esimeses voorus võitis Crystal Palace 1:0 Southamptonit. Eelmisel hooajal jäi Crystal Palace 12. kohale. Manchester Unitedit on nad Inglise kõrgliigas võitnud vaid korra, kuid 2:1 triumf juhtus alles eelmisel hooajal.

Manchester City kohtub esmaspäeval oma esimeses mängus Wolverhamptoniga. Viimased lõpetasid eelmise hooaja seitsmendana. Hooaja esimeses voorus alistas Wolves Sheffield Unitedi 2:0.

Telekanalid TV3 Sport ja TV3 Sport 2 ning voogedastusteenus Go3 kannavad nädalavahetusel ja esmaspäeval üle 10 kohtumist.

Ülekannete ajakava:

19. september

14:20 Everton - West Bromwich Albion (TV3 Sport 2, Go3),

16:50 Leeds United - Fulham (TV3 Sport, Go3),

19:20 Manchester United - Crystal Palace (TV3 Sport, Go3),

21:50 Arsenal - West Ham (TV3 Sport, Go3);

20. september

13:50 Southampton - Tottenham Hotspur (TV3 Sport, Go3),

15:50 Newcastle United - Brighton (TV3 Sport, Go3),

18:15 Chelsea - Liverpool (TV3 Sport, Go3),

20:50 Leicester City - Burnley (TV3 Sport, Go3);

21. september

19:50 Aston Villa - Sheffield United (TV3 Sport 2, Go3)

22:05 Wolverhampton - Manchester City (TV3 Sport, Go3).