Inglismaa meedia: majandusraskustes Tottenham loodab ründetähest teha maailma kalleima jalgpalluri

Tottenham on võrreldes teiste Inglismaa klubidega sattunud koroonaviiruse pandeemia ajal veelgi keerulisemasse olukorda, sest klubi pea kohal ripub suur võlg. Nimelt sai mullu kevadel valmis Tottenhami uus kodustaadion, mille ehitus läks maksma sadu miljoneid eurosid. Väljaande The Daily Mail andmetel on Tottenhamil vaja veel tasuda 725 miljoni euro ulatuses staadioni ehitamiseks võetud laenu. Lisaks sellele peab mullune Meistrite Liiga finalist veel maksma 94 miljoni euro jagu üleminekusummasid, mida erinevatele klubidele veel võlgu ollakse.

Üleilmse eriolukorra tõttu on tulud aga kokku kuivanud. Kuna jalgpallihooaeg on hetkel pausil, pole raha sisse tulemas ei teleõiguste ega mängupiletite pealt. Tottenham tegi hiljuti ka palju furoori tekitanud otsuse, kui otsustas abipersonali saata sundpuhkusele. Tänu sellele saadakse valitsuselt majanduslikku abi, kus riik maksab töötajatele 80% palgast ise.

Briti meedia teatel kaalub klubi tegevjuht Daniel Levy ühtlasi ründetalismani Harry Kane'i maha müümist, et klubi muresid vähendada. Pikaaegse esiründaja eest nõutakse väidetavalt koguni 227 miljonit eurot, mis teeks inglasest maailma kalleima mängija. Senine rekord kuulub Brasiilia vutitähele Neymarile, kelle eest pidi PSG 2017. aastal välja käima 222 miljonit eurot.

Kane'i peamise kosilasena nähakse Manchester Unitedit. Manchesteri klubi on ka varasemalt Tottenhami ründajaga seostatud, ent iseasi, kas United on nõus nii suurt summat Kane'i eest tasuma.

Hiljutises intervjuus avaldas ka mängumees ise, et ei välista tulevikus Tottenhamist lahkumist. "Jään alati Spursi armastama, aga olen alati öelnud, et kui tunnen, et meeskonda ei liigu õiges suunas, siis ma ei jää lihtsalt põhimõtte pärast klubisse."