Inglismaa kõrgliigas lähevad liidrid vastamisi nõrgemate klubidega

Ülivõimas liider Liverpool, kes läheb endiselt kaotuseta ja on saanud järjest 18 võitu ning tiitlivõit on peaaegu käes, on laupäeval külas Watfordil. Viimane on seni kogunud 24 punkti ja on eelviimasel kohal, lisaks on Liverpool võitnud viimased neli omavahelist kohtunud. Tundub päris ebavõrdne vastasseis.

Manchester United, kes hoiab hetkel 41 punktiga 4. kohta, mängib pühapäeval võõrsil Evertoniga. Liverpooli klubi on 36 silmaga 11. kohal. Nagu näha on tabeli keskel vahed sisuliselt olematud ja iga mäng suure tähtsusega.

Kolmanda koha omanik Leicester City mängib reedel võõrsil tabeli päris viimase Norwich City’ga. Leicesteril on koos 50, aga Norwichil vaid 18 punkti. Selle hooaja esimeses mängus tehti 1:1 viik.

Neljandal kohal asuv Chelsea on laupäeval külas 26 punktiga 16. kohta hoidval Bournemouth’il, kellele kodus üllatuslikult 0:1 alla jäädi. Eks paistab, kuidas Frank Lampardi hoolealused on üle saanud kodumurul saadud valusast 0:3 kaotusest Meistrite liiga play off’i avamängus Müncheni Bayernilt.