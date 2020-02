Inglismaa kõrgliigas lähevad kokku õpetaja ja õpilane

Chelsea ja Tottenham võitlevad hetkel 4. koha eest (vahe vaid üks punkt), mis viib järgmiseks hooajaks otse Meistrite liigasse. Aga vast hoopis põnevam on asjaolu, et Chelsea peatreener Frank Lampard oli ise mängijana mitu aastat praeguse Tottenhami juhendaja Jose Mourinho hoolealune!

Chelsea’il pole viimasel ajal kuigi hästi läinud – viimasest neljast kohtumisest on saadud kaks kaotust ja kaks viiki. Samal ajal on Tottenhamil kirjas kolm järjestikust võitu, aga Meistrite liiga play off’i avamängus jäädi kodus 0:1 alla Leipzigile. Samuti on neil probleeme eduriviga, sest nii Harry Kane kui ka Son Heung-Min on vigastatud.

Mourinho juhendatav klubi veel kunagi Chelsea’it Stamford Bridge’il võitnud, ka mitte siis, kui portugallane oli Manchester Unitedi peatreener.

Väga oluline mäng on laupäeval ka Leicester City ja eelmise aasta meistri Manchester City vahel. Manchesteril on hetkel teisena 54 punkti, Leicesteril kolmandana neli punkti vähem.