Inglismaa kõrgliigaklubi keelas koroonaviiruse hirmus mängijatel kätlemise ära

"Meil on siin rituaal, et kõik tervitavad kättpidi hommikuti üksteist ning oleme arsti soovitusel selle lõpetanud," rääkis Bruce Sky Sportsi vahendusel. "Õnneks on meil olemas suurepärane doktor, kes meid kõige kursis hoiab. Sarnaselt kõigile oleme ka meie naelutatud televiisori ette, et koroonaviirusega seotut jälgida. Loodetavasti ei lähe olukord Suurbritannias hullemaks."

Mitmed Premier League'i klubid on hakanud paluma treeningkeskuse külastajatel täita enne sisenemist terviseankeet. Sellised meetmed on kasutusele võtnud näiteks Londoni suurklubid Arsenal ning Tottenham Hotspur.

Neljapäeva õhtuse seisuga on Inglismaal tuvastatud 15 koroonaviirusesse nakatunut.