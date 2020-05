Inglismaa kõrgliiga mängud võivad jätkuda ainult neutraalsetel staadionitel

BBC teatel toimuvad kohtumised maksimaalselt kümnel erineval väljakul. Premier League'i jätkumiseks on liigal vaja saada mängijate ja töötajate jaoks kokku 40 000 koroonaviiruse testi. Pealtvaatajaid mõistagi kohtumistele ei lubata.

Kõik klubid on andnud mõista, et on mängude jätkamise poolt. Kas ja millal hooaeg võiks jätkuda, pole aga teada. "Treeningute ja mängudega alustakse ainult valitsuse loal," seisis liiga pressiteates.

Juhul, kui meeskonnad saavad treeningutega jätkata enne liikumispiirangute ametlikku lõppu, testitakse mängijaid kahel korral nädalal. Ühtlasi peavad klubid kinni pidama järgmistest reeglitest:

- Mängijad peavad saabuma treeningplatsile spordiriietes ning kandma kogu aeg maski.

- Spordikeskustes ei tohi pesta ega süüa. Kui klubid tahavad mängijaid söögiga varustada, tuleb see toimetada neile autosse.

- Vaid hädavajalik meditsiiniabi on treeningute ajal lubatud. Meditsiiniline personal peab kandma kaitseriietust.

- Kõik koosolekud peavad toimuma virtuaalselt.

Premier League'i hooaeg peatati 13. märtsil. Sõltuvalt klubist on jäänud hooaja lõpuni 9-10 mänguvooru. Liiga kindel liider on FC Liverpool, kes edestab 25 silmaga Manchester Cityt.