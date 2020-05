Inglismaa koondislane: ma ei tea ühtegi jalgpallurit, kes tahaks mängida tühjade tribüünide ees

"Muidugi on selline võimalus olemas. Ükski Premier League'i mängija aga tühjade tribüünide ees mängida ei taha," sõnas Winks Briti meediale.

"Ilma publikuta matšid on väga kummalised. Fännid on jalgpalli olemus, nad loovad õige atmosfääri. Kõik mängivad fännide nimel. See on nii veider, kui sa ei kuule mängu ajal laule ega kaasaelamist," lisas 24-aastane Winks.

Inglismaa jalgpalliliiga jätkamise osas pole ühtegi ametlikku otsust veel tehtud. Premier League’i juhid pidasid meeskondadega möödunud reedel videokonverentsi, kus määrati ainult kindlaks, et juhul kui hooaeg jätkub, siis neutraalsetel platsidel. Seni pidamata 92 kohtumist toimuksid kuni kümnel väljakul.