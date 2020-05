Inglismaa koondise jalgpallur langes relvastatud röövi ohvriks

Kaks kurjategijat tungisid kolmapäeva öösel relva ähvardusel Alli koju ning võtsid kaasa väärisesemeid, mille rahaline väärtus oli sadu tuhandeid naelsterlingeid.

Röövi hetkel viibisid lisaks Allile majas tema adopteeritud vend Harry Hickford ning mõlema noormehe sõbratarid. Nii Alli kui Hickford said kergeid vigastusi, kui neid noaga ähvardati, kuid haiglaravi kumbki ei vajanud.

Politsei teatas, et nad said teate sissetungist 13. mail kell 00.35. "Kaks nugadega relvastatud meest tungisid majja, kust varastasid ehteid, sealhulgas ka luksuskellasid. Kaks majas viibinud inimest said kergeid näovigastusi, kuid haiglaravi nad ei vajanud. Kurjategijad põgenesid, uurimine jätkub," seisab politsei pressiteates.

“Tänan teid kõigi toetavate sõnumite eest,” kirjutas Alli Twitteris. “Jube kogemus, aga meil on nüüd kõik korras. Hindan seda toetust. "

24-aastane Alli naaseb Tottenhami klubi treeningutele järgmisel nädalal. Inglismaa kõrgliiga ehk Premier League loodab koroonakriisist tingitud mängupausi lõpetada juunis.