Inglismaa jalgpalliliit esitas rassismiskandaali sattunud Unitedi ründetähele süüdistuse

Uruguay koondislane sattus skandaali novembri lõpus toimunud kohtumise järel Unitedi ja Southamptoni vahel. Cavani lõi Unitedi 3:2 võidumängus kaks väravat, mille järel sai ta sotsiaalmeedias mitmeid õnnitlusi. Ühele õnnesoovile vastates postitas ta Instagrami sõnumi "gracias negrito".

FA alustas seejärel mängija osas uurimist. Alaliidu hinnangul rikkus Cavani reegliteraamatu peatükki E3 punkte E3.1 ja E3.2, mis reguleerivad kõnepruuki. Kui mängija viitab oma sõnades kellegi etnilisele päritolule, nahavärvile, rassile või rahvusele, võidakse seda karistuse määramisel pidada raskendavaks asjaoluks.

Manchesteri jalgpalliklubi avaldas omapoolse pressiteate, kus lisati, et klubi ning kõik selle mängijad teevad koostööd FA ja teiste organisatsiooniga, et võidelda rassismi vastu. "Edinson ja klubi andsid selgelt märku, et ühtegi pahatahtlikku sõnumit selle postituse taga ei olnud. Ta kustutas postituse ja vabandas selle eest koheselt, kui teda informeeriti, et sõnum võis olla valesti mõistetav," seisis Unitedi pressiteates, kus lisati, et klubi kaalub nüüd, kas ja mida süüdistuse osas ette võtta.

Unitedi ründeässal on kuni 4. jaanuarini aega FA süüdistusele omapoolne vastus anda. Sky Sports kirjutab, et süüdimõistmise korral ootab Cavanit ees vähemalt kolmemänguline võistluskeeld.

¡INCREÍBLE PERO CIERTO👎🏼! La FA abre expediente a Cavani para investigar un supuesto caso de racismo. El uruguayo contestó a un amigo suyo en instagram con un: ‘Gracias negrito’🤦🏻‍♂️. pic.twitter.com/ZzEgG4Jl1P — La cara B del futbol (@lacarabdeporte) November 30, 2020