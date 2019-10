Inglismaa jalgpallilegend lajatas: see on viimaste aastakümnete kõige kehvem Manchester United

Järjekordne tagasilöök Unitedit tabas neljapäeva õhtul, kui Euroopa liigas tehti võõrsil 0:0 viik AZ Alkmaariga, kusjuures esmakordselt klubi ajaloos ei saanud nad Euroopa liigas ühtegi raamidesse läinud lööki kirja. Üldse on United jäänud kõikide sarjade peale kokku 10 mängu järjest võõrsil võiduta. Premier League'is paikneb Manchester klubi seitsme vooru järel 10. kohal.

"Ma ei usu, et nad tänavu esikuuikus lõpetavad," vahendas Goal.com Oweni sõnu. "Esikümnes lõpetamine on küll tõenäoline, aga see fakt, et me sellist asja Unitedi puhul üldse arutame, on juba muret tekitav."

"Tegu on viimaste aastakümnete kõige kehvema Unitedi meeskonnaga," jätkas 39-aastane inglane. "Kindlasti on see seda alates ajast, kui Sir Alex Ferguson klubi üle võttis. See on juba mitmed aastad kestnud - sa mõtled, et ei saa hullemaks minna, aga ometi läheb."