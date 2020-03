Inglismaa jalgpallilegend: kui mängud ära jäävad, ei peaks Liverpool tiitlit saama

Praegu on ülikindel liider Liverpool, kes edestab Manchester Cityt 25 punktiga. Manchesteri klubil on järelejäänud kohtumisega võimalik maksimaalselt koguda 30 punkti, seega peaks Liverpooli tabama täielik krahh.

Aga koroonaviirus võib Liverpooli fännide 30 aasta pikkuse lootuse ikkagi kustutada.

"Jalgpallijuhid peavad kasutama kõiki õlekõrsi, et hooaeg mängitud saaks. Kui, ja see on suur kui, hooaega ei saa lõpetada, ei saa olla ka võitjat ja kaotajat. See kõlab karmilt, eriti Liverpooli jaoks, aga see on ainus võimalus," kirjutas Shearer ajalehes The Sun ilmunud kolumnis.

"Kui voorud ei toimu, ei saa jagada tiitleid ega kukutada kedagi liigast välja," lisas ta.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp on varem öelnud, et kui hooaja lõpetamine ja Liverpooli tiitlita jäämine aitaks päästa kas või ühe elu, on ta valmis juba sisuliselt kätte võidetud esikohast loobuma.