Inglismaa jalgpallikoondislasele esitatud vägistamissüüdistus ei leidnud alust

Premier League´i klubi Chelsea FC ääreründaja Callum Hudson-Odoi arreteeriti 17.mail, kui tema vastu esitasid kohalikud võimud vägistamiskahtlustuse. 19-aastane noormees vabastati kahtlustustest nüüd hiljuti.

Uurimise käigus selgus, et Odoi ei ole juhtumiga seotud ta ning võib taas sotsiaalmeediat vabalt kasutada. Uurimise ajal oli tal palutud seda mitte teha.

Noormees tegi peale otsuse kuulmist Twitterisse postituse, kus ta vandus tajuda paremini kohustusi, mis talle sportlasena laskuvad. “Ajal, mil maailmas toimub niigi palju hulle asju, võite te olla kuulnud tõsistest süüdistustest minu vastu. Ma olen püsinud sotsiaalmeedias vait ja aidanud politseid juurdluses nii palju kaasa, kui võimalik. Nüüd on lõpuks kätte jõudnud päev, mida ma teadsin, et tuleb - minu nimi on puhas,” kirjutas noor jalgpallikoondislane sotsiaalmeedias.

Odoi oli üks esimestest Premier League´i jalgpalluritest, kes nakatus koroonaviirusesse.

Spordiliit on andnud nüüdseks rohelise tule hooaja jätkamiseks. Esimesed Premier League´i mängud toimuvad 17. juunil.