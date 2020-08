Inglismaa jalgpallikoondislane on rassismist kurnatud: politsei poolt kinnipidamine on muutunud tavaliseks

30-aastane kaitsja tõdes, et tal on olnud sarnaseid kogemusi juba 15 aasta vältel. “Viimane juhtum oli eelmisel nädalal, kui ma külastasin oma ema. Politsei andis peatumismärguande ja ma pidasin kinni ning lülitasin mootori välja. Nad kutsusid lisajõude, kohale saabus märulibuss ja kolm politseiautot. Nad hakkasid mind küsitlema väites, et piirkonnas on märgatud autot, mille sõidustiil on veider,” avaldas mängija.

“Ma küsisin, et miks siis mind kinni peeti? Selle järel testiti mu joovet ja küsiti dokumente. Ma olen sellega juba harjunud, iga kord küsitakse, kas see auto on varastatud, kust ma selle sain ja kas ma saan selle ostu tõestada,” rääkis Inglismaa jalgpallur.

Rose tunnistas, et sellised juhtumid muudavad ta skeptiliseks igasuguste muutuste osas. “Ma olen andnud alla mõttele, et ajaga muutuvad inimesed sallivamateks.”

Hotspuri mängumees rääkis eelmisel aastal, et ta ei suuda oodata, kuni saab jalgpalluri karjääri lõpetada, sest tal on rassismist kõrini.