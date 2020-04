Inglismaa jalgpallikoondise täht korraldas karantiini ajal orgia ja sai lõbutüdruku käest pahandada

Walkeri peol osales teise meessoost isikuna tema sõber, seltsiks kutsuti kaks lõbutüdrukut.

Väljaanne The Sun sai jutule neist ühega, 21-aastase Louise McNamaraga.

"Teen koostööd ühe Manchesteris paikneva agentuuriga. Sain oma bossilt sõnumi, et kõrge profiiliga klient otsib kedagi šikki. Mulle tuli takso järgi, tuli välja, et autos oli ka teine naine - 24-aastane brasillanna. Walker tutvustas ennast kui "Kaid". Hiljem, kui rõdule suitsu tegema läksime, ütles teine tüdruk, et "Kai" on jalgpallur. Mina ei teadnud sel hetkel, kes ta tegelikult on, aga tegin temast pilte," rääkis McNamara.

Pilte Walkerist ja McNamarast näed SIIT!

Seksipidu kestis kokku kolm tundi, mõlemad naised said tasuks 2200 naela ehk 2500 eurot.

"Kyle oleks pidanud targem olema. Kõigepealt kutsub ta võõraid inimesi temaga seksima ja järgmisel päeval peab loengu, et inimesed oleksid ettevaatlikud. Ta on silmakirjateener ja ta paneb inimesi ohtu," ütles McNamara.

Nüüdseks on Walker esinenud vabandusega.

"Tahan oma pere, sõprade, klubi, toetajate ja avalikkuse ees vabandada, et neid alt vedasin. Saan aru, et mul on profijalgpallurina vastutus teistele eeskujuks olla," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Manchester City lubas juhtunu kohta siseuurimist alustada.