Inglismaa jalgpalliklubi omanik ootab suuri muutusi: mängijate palgad peavad taevast alla tulema

Bloom leiab, et Inglismaa profijalgpallureid ühendav organisatsioon PFA peaks vaatama laiemat pilti ning mitte võitlema vaid mängijate palkade eest, sest see toob kaasa klubide pankrotilaine.

"On suur hulk jalgpallureid, kelle lepingud lõppevad, ning väga palju noori vutimehi, kellel polegi hetkel üldse lepinguid. Viimane asi, mida me hetkel vajame, on, et klubid läheks pankrotti ja administreerimise alla. PFA peaks nägema avaramat pilti ja ka nende vastutus peaks olema laiem," sõnas Bloom.

Ta rõhutas, et kui PFA jääb nõudma vaid ulmelisi palku, väheneb klubide ja profijalgpallurite hulk drastiliselt.

Premier League`i klubide esindajad peavad homme koosoleku, et arutada, mis pooleli jäänud hooajast edasi saab.