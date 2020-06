Inglismaa jalgpalli kõrgliigas viidi läbi olulised reeglite muudatused

Lisaks lubatud vahetuste arvu suurenemisele, võivad klubid võtta mängudeks varumeestepingile tavapärase seitsme mängija asemel üheksa sportlast.

Kuigi meeskondadel lubatakse teha viis vahetust, saavad nad teha neid siiski kolmel korra mängu jooksul. Sellega soovitakse ära hoida mängu venimist.

Klubid on ka kokku leppinud, et kodumängud ei pea toimuma nende tavapärastel staadionitel. Kuigi suurem enamus mängib oma mänge siiski kodustaadionil, võeti see otsus vastu selleks, et olla paindlik vajalikes ümberkorraldustes, kui viirusega seotud olukord peaks muutuma.

Inglismaa kõrgliigaklubi Newcastle´i arst käis teisipäeval BBC Radio 5 saates, kus ta avaldas muret hooajajätkumisel mängijate vigastuste suurenemisele. Paljude jaoks pole nii pikka pausi intensiivsete treeningute vahel olnud ning nende keha ei pruugi sellega nii kiiresti ära harjuda.

Uued reeglid võeti vastu, et vähendada jalgpallurite terviseriskide teket peale pikka pausi.

Premier League naaseb COVID-19 viiruseleviku tõttu tekkinud kolmekuuliselt pausilt 17. juunil.