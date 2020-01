Inglismaa jalgpalli kõrgliigas kohtuvad enim tiitleid võitnud meeskonnad

Need meeskonnad on läbi aegade enim meistritiitleid võitnud – Manchester United 20 ja Liverpool 18 (ja on vankumatul teekonnal 19. tiitli poole), aga Liverpool pole nüüdseks koduväljakul kaotanud juba 51 viimases mängus!

Samas on ManU seni ainus tiim (!?), kes on sel hooajal suutnud Liverpoolit punkti röövida, esimene nendevaheline mäng oktoobri keskel lõppes 1:1.

Jürgen Kloppi hoolealused on väga kindlal liidrikohal – 21 kohtumisest on neil 61 punkti, teisel kohal asuvat tiitlikaitsjat Manchester Ciy’t edestatakse 14 silmaga. ManU hoiab hetkel 34 punktiga viiendat kohta, „Punased kuradid“ jäävad Chelsea’st maha viie punktiga. Nelja hulka pääsemine on päris elulise tähtsusega, sest siis saadakse järgmiseks hooajaks Meistrite liigasse.

Manchester United on viimasest neljast kohtumisest võitnud kolm, eelmises voorus alistati näiteks Norwich City 4:0. Liverpool sai viimati 1:0 jagu Tottenham Hotspurist.

Liverpool on liigas kõige vähem lasknud endale väravaid lüüa, seni on nende võrku lennanud vaid 14 palli, ManU-le seevastu on löödud 25 väravat. Manchesteri edurivimees Marcos Rashford on löönud seni 14 väravat, Liverpooli parimad skoorijad Sadio Mane ja Mohamed Salah vastavalt 11 ning 10 väravat.