Inglismaa esiliigas jääb kohtumine mängijate streigi tõttu ära

Boltoni mängijad, kes on juba arvestanud esiliigast välja kukkumisega, pole saanud veel oma märtsikuu palkasid, kuigi varsti peaksid laekuma juba aprillikuu töötasud. Pallurid on varasemalt hoiatanud, et kui klubi palkade maksmisega edasi viivitab, boikoteerivad nad hooaja kahte viimast matši, vahendab Daily Mail.

Kohe pärast mängu ära jätmise teadet mõisteti Boltoni klubi ka Inglise jalgpalliliiga (English Football League) poolt reeglite rikkumises süüdi ning neid ootab ees distsiplinaarkaristus.

Sel kuul võttis klubi üle endine Watfordi meeskonna omanik Laurence Bassini, kes on varasemalt kuulutanud välja oma pankroti ning saanud kolmeaastase jalgpalliametnikuna tegutsemise keelu. Reedel kuulutas ta kohalikus raadios, et tal on uute mängijate peale kulutada 12 kuni 15 miljonit naelsterlingit, kui Inglise jalgpalliliiga tema diili kunagi peaks ratifitseerima. Seni pole liiga seda aga teinud.

Vaid mõni tund hiljem teatasid Boltoni mehed streigist ning kuigi Bassini lubas, et olukord saab lahendatud, siis ühelegi kokkuleppele ei jõutud. Mängijad tegid ühisavalduse, milles öeldi, et situatsioon tekitab neis "vaimse, emotsionaalse ja rahalise koorma" ning et see probleem "mõjutab juba igat nende eluaspekti, pannes pinge alla ka mängijate perekonnad".

Ühtlasi vabandati klubi toetajate ees, lisades, et mängijatel polnud enam muud võimalust.

Pole veel selge, mis ärajäänud kohtumisest saab ning kas Boltoni mängijad jätkavad streigiga kuni hooaja viimase vooruni, kus nad peaksid 5. mail kohtuma Nottingham Forestiga.