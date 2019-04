Inglismaa esiliiga klubi mängijad korraldavad 48 tundi kestva streigi

Viivitused on väidetavalt seotud klubi omanikeringi vahetusega.

Bolton alistas nädalavahetusel 39. vooru mängus võõrsil Queen Park Rangersi 2:1, ent tabeliseis on jätkuvalt täbar. Meeskond on 32 punktiga eelviimasel 23. kohal. Et väljalangemisest pääseda on vaja tõusta vähemalt 21. kohale, millest ollakse viie punkti kaugusel.

Inglismaa esiliiga lõpuni on veel seitse vooru.