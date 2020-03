Inglise Premier League'is enne 30. aprilli palli mängu ei panda

Sama kehtib madalamate liigade, naiste liigade ning kõikide mängude kohta Šotimaal, Walesis ja Põhja-Iirimaal.

Ühtlasi teatati, et praegune hooaeg võidakse veel määramata ajaks edasi lükata. Seniste plaanide kohaselt pidi hooaeg lõppema 1. juunil.

Premier League'i, Inglismaa madalamate liigade ja Inglismaa jalgpalliliidu ühises avalduses öeldakse, et hooaeg jätkub koheselt, kui see on turvaline ja võimalik.

Inglise liiga hooaja pikendamist suvesse võimaldab UEFA teisipäevane otsus lükata EM-finaalturniir aasta võrra edasi.

