Inglise kõrgliigas ootab ees Põhja-Londoni derbi

Hooaja alguses on Tottenham näidanud head minekut. Kümne mänguga kogutud 21 punkti hoiab neid tabeli esikohal. Tottenham pole praegu kõrgliigas kaotanud juba üheksa mängu järjest. Kuus neist võideti ja kolm jäädi viiki.

Arsenal on samal ajal aga kriisis. Neil on kümne mängu järel 13 punkti ja tasuks tabeli 14. koht. Viimasest kolmest kohtumisest on Arsenal kaotanud kaks ja ühe korra jäädi ka viiki.

Hoolimata tabeliseisust on Põhja-Londoni derbid tavaliselt üpris tasavägised. Inglise kõrgliigas on Arsenal Tottenhami võitnud 20 korral, kaotanud 13 mängu ja 23 kohtumist on jäänud viiki.

Pühapäeval näeme ka tiitlikaitsjat Liverpooli Wolverhampton Wanderersi võõrustamas. Ka Liverpoolil on 21 punkti, kuid väravate suhte tõttu ollakse teisel kohal. Viimases voorus ei suudetud alistada Brightoni klubi ja matš lõppes 1:1 viigiga. UEFA Meistrite Liigas oli Liverpoolil rohkem õnne, Amsterdami Ajaxit võideti sel nädalal 1:0.

17 punkti kogunud Wolverhampton on hetkel 7. kohal ja meeskond on heas vormis, sest on viimasest seitsmest matšist kaotanud vaid ühe. Viimases voorus alistati Arsenal 2:1.

Veel üks legendaarne klubi, Manchester United, loodab sel nädalal võitu. Laupäeval kohtutakse Londoni West Ham meeskonnaga. Manchester United on tagasi sõiduvees – võidetud on viimased kolm mängu. Üheksa mängu järel on nad 16 punktiga 9. kohal. Viimase aja edu varjutab Meistrite Liigas sel nädalal saadud 1:3 kaotus PSG-le .

Manchester Unitedil ei saa laupäeval kerge olema, sest ka West Ham on viimasel ajal võidulainel. Viimasest kaheksast matšist kaotati vaid üks ja seda 1:2 Liverpoolile. Kaheksast viis võideti ja kaks jäädi viiki. West Ham on kümne mängu järel 17 punktiga viiendal kohal. Huvitava faktina on Manchester United Inglise kõrgliigas viimasest viiest mängust West Hamiga võitnud vaid ühe, kaotanud kaks ja viigistanud samuti kaks kohtumist.

Telekanal TV3 Sport ja voogedastusteenus Go3 kannavad nädalavahetusel ja esmaspäeval üle üheksa Inglise kõrgliiga mängu.

Ülekannete ajakava:

5. detsember