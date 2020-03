Inglise kõrgliigas on tulemas halastamatu Manchesteri derbi

Manchester United on viimasel ajal oma mängu parandanud ja on lähenemas esinelikule, mis tagab õiguse järgmisel hooajal UEFA Meistrite liigas mängida. United pole kaotanud viimases neljas mängus – neil on ette näidata 2 võitu ja 2 kaotust. 28 mänguga on nad kogunud 42 punkti ja on edetabelis viiendal kohal. Manchester United on vaid 3 punktiga maas Londoni Chelseast, kes on neljandal kohal.

Manchester City on võitnud kaks matši järjest ja on 27 mängu järel 57 punktiga teisel kohal. Esimese omavahelise kohtumise võitis Manchester United 2-1.

Sel hooajal mängisid mõlemad meeskonnad ka Inglise liiga karikasarjas. Ühes matšis võitis United 1-0 ja teises oli 3-1 tugevam City. Läinud nädalavahetusel võitis Manchester City finaalis Birminghami Aston Villat 2-1 ja tuli kolmandat aastat järjest turniiri võitjaks.

Kõik neli viimast omavahelist kohtumist Inglise kõrgliigas ja Inglise liiga karikasarjas on kaotanud võõrustav klubi.

Inglise kõrgliigas on Manchesteri klubid mänginud 45 korral. Unitedil on 22 võitu, Cityl 15 ja kaheksa matši lõppesid viigiga.

Manchester United võib UEFA Meistrite liigasse kvalifitseeruda ka viiendaks jäädes. Seda juhul kui City kaheks aastaks Euroopa turniiridelt finantsreeglite rikkumise tõttu diskvalifitseeritakse. UEFA on juba karistuse määranud, kuid klubi juhatus kaebas otsuse edasi.

Inglise kõrgliiga tabeliliider Liverpool võõrustab laupäeval Bournemouthi jalgpallureid. Liverpool kaotas üllatuslikult viimases voorus Watfordile 0-3.

Samas oli see see kõigest hooaja esimene kaotus Inglise kõrgliigas. Jürgen Kloppi tiimil oli enne 18 järjestikust võitu ja kaotusest hoolimata on Liverpool 28 mängust kogutud 79 punktiga meistritiitli peaaegu kindlustanud.