Inglise kõrgliigas leiab aset põnevuslahing Chelsea ja Manchester City vahel

Selle hooaja esimeses kohtumises võitis Manchester City kodus vastaseid 2:1. Eelmisel hooajal pühkis City Chelsea meestega maad koguni 6:0.

Samas kogu liiga ajalugu vaadates on numbrid Chelsea kasuks – Manchester Cityt on kokku võidetud 25 korral ja kaotatud on 13 kohtumist, viike on olnud seitse.

Pärast pandeemiapausi võitis Manchester City kodus Londoni Arsenali 3:0 ja Chelsea sundis Aston Villa alistuma 2:1.

Neljapäevane mäng on kaugelt tähtsam Londoni jalgpallurite jaoks, kes üritavad end võidelda nelja parema hulka. Manchester City jäämine esinelikusse tundub praktiliselt kindel.

Chelsea on praegu 31 mängust kogutud 55 punktiga tabeli neljandal kohal. Frank Lampardi meeskond on tänaseks vaid kahe punktiga ees Manchester Unitedist ja Wolverhampton Wanderersist.

Manchester City on kindlalt teisel kohal. Nad on 30 mänguga kogunud 63 punkti. Liverpoolist ollakse taga 23 punkti ja Leicester Cityt edestatakse 8 punktiga. Liverpool ja Leicester on mõlemad pidanud 31 kohtumist.

Manchester City klubi võidakse rahvusvahelistelt turniiridelt kaheks aastaks diskvalifitseerida finantsreeglite rikkumise tõttu. Sellisel juhul mängib UEFA Meistrite liigas järgmisel hooajal ka tabeli viies meeskond.

TV3 Sport ja TV3 Sport 2 kanalid ning voogedastusplatvorm Go3 kannavad 25.-29. juuni üle viis Inglise kõrgliiga matši.

Ülekannete ajakava:

25. juuni:

19:50 Burnley - Watford (TV3 Sport, Go3),

19:50 Southampton - Arsenal (TV3 Sport 2, Go3),

22:05 Chelsea - Manchester City (TV3 Sport, Go3);

27. juuni

14:20 Aston Villa - Wolverhampton (TV3 Sport, Go3);

28. juuni

18:20 Watford - Southampton (TV3 Sport, Go3);

29. juuni

21:50 Crystal Palace - Burnley (TV3 Sport, Go3).