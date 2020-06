Inglise jalgpallur: on vaid kolm võimalust - mustanahaline on kas jalgpallur, räppar või narkodiiler

"Jah, meil on õnne, et meil pole tänavatel relvastatud politseinikke, kuid ka meie politseinikud on endiselt stereotüüpide küüsis - nagu USA-s," sõnas Gray Guardianile.

"Ma ei suuda kokku arvestada, mitu korda on nad mind peatanud. Ma ei suuda arvestada, mitu korda olen klubis käinud ja mind pole sisse lastud, mitu korda on turvamees minu järel mööda kauplust kõndinud," rääkis jalgpallur.

Gray sõnul arvatakse, et eduka mustanahalise inimese korral on vaid kolm võimalust. "Ma ei suuda öelda, mitu korda on minult küsitud, kas ma olen jalgpallur, kui ma olen heast autost välja astunud. Päeva lõpuks on vaid kolm võimalust, kes ma olen. Kas jalgpallur, räppar või narkodiiler. Need on faktid," lisas 28-aastane Gray.

"Need meeleavaldused ei tulene ainult Ameerika politsei jõhkrusest. See puudutab nii Inglismaad kui Pariisi ning kogu maailma. Selle põhjuseks on süstemaatiline rassism, mida on igal pool," leiab Gray.