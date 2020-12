Inglise jalgpallifänni invaliidiks peksnud venelased mõisteti pikaks ajaks vangi

Ivkin ja Kosov peksid 2016. aasta juunikuus Marseille`s toimunud tänavakakluse käigus inglase Andrew Bache teadvusetuks. Bache sai nii tõsise peatrauma, et jääb eluks ajaks invaliidiks.

Julm massikaklus jäi videokaamerale, mille alusel esitati venelastele ka süüdistus. Kolmas mees, kes peksis Bache`t siis, kui inglane oli juba minestanud, on siiani leidmata.

Prantsuse kohus otsustas, et Kosov peab vangis istuma kümme aastat ja Ivkin kolm aastat. Kuna Ivkin on juba eeluurimise ajal vangis istunud, peaks ta varsti vabadusse pääsema. Kosovil on aga õigus ülejäänud karistust kandma minna Venemaale. Siiani hoiti venelasi Saksamaa ja Prantsusmaa vanglates.

Venemaa jalgpallifänn EMil 2016. Pilt on illustratiivne Foto: Darko Bandic, AP/Scanpix