Inglise esiliigaklubi kreeklasest omanikul diagnoositi koroonaviirus. Mees viibis alles reedel staadionil ja tegi fännidega pilte

52-aastane kreeklane avaldas uudise alles neli päeva pärast seda, kui oli reedel külastanud Nottingham Foresti mängu Millwalliga, millel olid ka pealtvaatajad. Pole teada, kas ta ka mõne klubi mängijaga kontaktis oli.

Marinakis avaldas uudise oma diagnoosist täna Instagramis. "Uus viirus on mind kätte saanud ning ma tunnen kohustust avalikkusele sellest teada anda," ütles ta.

"Tunnen end hästi. Olen tarvitusele võtnud kõik abinõud ning allun arstide korraldustele. Soovitan kõikidel kaaskodanikel sama teha. Soovin kõigile kiiret paranemist."

Nottingham Forest kaotas reedel Millwallile 0:3. Marinakis oli lahkelt nõus staadionil ka fännidega piltide jaoks poseerima.

Kuna uudis on värske, pole veel teada, kuidas see mõjutab Nottingham Foresti mängijaid ning klubi järgmisi kohtumisi. Samuti kardetakse, et plaanid peab ümber tegema ka Millwalli meeskond.

Kui selgub, et Marinakis on viimasel ajal kontaktis olnud ka Olympiakose meeskonnaga, võib ohus olla ka Kreeka klubi neljapäevane Euroopa liiga kohtumine Wolverhamptoniga, mis juba niigi kinniste uste taga toimub.

