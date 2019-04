Inglased tulid fännidele vastu: VARi videokordust näidatakse staadioni tablool

FA otsustas sellise sammu astuda, sest VARi senised otsused on tihti jalgpallifännide jaoks arusaamatuks jäänud, kirjutab BBC Sport.

"FA Cup on Inglismaal olnud VARi testimise protsessi tähtsaks osaks ja see on meie järgmine samm selles arengustaadiumis," põhjendas FA direktor Andy Ambler, miks videokordusi tablool näidatakse.

Sel nädalavahetusel peetavates FA karikasarja poolfinaalides kohtuvad Manchester City ja Brighton ning Watford ja Wolverhampton.

Premier League`is võetakse VAR kasutusele alates järgmisest hooajast.