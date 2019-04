Hispaanlaste teatel jõudis Paul Pogba juba Madridi Realiga kokkuleppele ning nõuab enda müümist

Hispaania ajaleht AS teatab nüüd, et Pogba ongi asja võtnud enda kätesse ning praeguseks on ta Realiga jõudnud isikliku lepingu tingimustes kokkuleppele. Hispaanlased väidavad, et Pogba hakkab Madridis teenima ühe hooaja eest 12 miljonit eurot.

Pogba saaks seega palga, mida ta on praegu Unitedi käest nõudnud. Nimelt on Prantsusmaa koondislasele valmistanud tuska tõsiasi, et Alexis Sanchez teenib temast rohkem ja ta on nõudnud tiimikaaslasega samaväärset kohtlemist.

Pogba on andnud mõista, et ta soovib oma tuleviku kiiresti selgeks saada. Realis on teda juba ootamas peatreener Zinedine Zidane, kes soovib poolkaitsjat kangesti enda käe alla saada. Tehingu lõpule viimise nimel on Pogba juba ka Manchesteris teada andnud, et ta soovib klubivahetust.

United soovib 26-aastase Pogba eest teenida umbes 140 miljonit eurot. Lisaks Pogbale tahab Real enda ridadesse meelitada ka Londoni Chelsea staari Eden Hazardi.