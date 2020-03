Hispaania tippväravavaht võrdles koroonaviiruse sümptomeid rongi alla jäämisega

Praegu Inglise kõrgliigaklubis Aston Villa mängiv 37-aastane jalgpallur ei kaubelnud endale koroonatesti välja, kuid on kindel, et oli just selle viiruse kandja.

"Mul oli see viirus viimased paar nädalat. Nad ei tee testi, kui sa end just väga-väga halvasti ei tunne. Ausalt öeldes ma pooldan seda poliitikat," vahendab The Sun Birminghamis elava Reina sõnu.

"Ma rääkisin arstidega ja nad ütlesid, et mul on koroonaviiruse sümptomid. Ametlikku kinnitust sellele pole, sest ma ei teinud testi, aga ma tean, et see oli COVID-19. Mul oli palavik, köha ja ma ei saanud hästi hingata. Tunne oli, nagu oleks veoauto või rong minust üle sõitnud. Need olid kaks või kolm väga keerulist päeva."

"Mu pere on kaheks nädalaks karantiinis. Oli juba ka aeg, et peaminister selle otsuse teeks (Suurbritannia teatas täna rangetest liikumispiirangutest - toim). Olen päris kindel, et ta jäi sellega hiljaks, aga vähemalt ta tegi selle," lisas Reina.

"Ma ei saa just öelda, et ma karantiinis kannatan. Olen priviligeeritud, sest elan suures aiaga majas. Tean, et mõnede inimeste jaoks on olukord raske ja p***es, aga me peame olema kuulekad ning selle kuu või poolteist üle elama. Inimesed, kes elavad 70-ruutmeetrilistes korterites kahe või kolme lapsega, on kõik kangelased."