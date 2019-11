Hispaania ründetäht: klubikaaslased Chelsea`s ajasid mind hulluks

Tänavu jaanuaris Atleticoga 18 kuu pikkuse laenulepingu sõlminud Morata sõnul tunnetas ta Chelsea`s kogu aeg, et meeskonnakaaslased kahtlevad tema võimetes.

"Olen hetkel märksa õnnelikum. Oli aegu, kus ma ei nautinud enam jalgpalli," tunnistas 27-aastane Morata, vahendab ESPN.

"Kui ma olin Inglismaal mõned mängud pidanud, hakkas mind valdama tunne, et iga kord, kui ma vabaks jäin, vaatasid klubikaaslased mind ja mõtlesid, et talle pole mõtet sööta, sest ta ei suuda palliga midagi mõistlikku teha. See ajas mind täiesti hulluks. Mul olid tõesti rasked ajad," meenutas Morata.

"Pärast mänge peksin telefone puruks. Läksin koju ja viskasin selle vastu seina," tunnistas Morata, et ei suutnud suure pingega toime tulla.

Hispaanlane mängis Premier Leagues`is poolteist aastat ning suutis Chelsea eest lüüa 47 liigamänguga kokku vaid 16 väravat.

Atletico ridades on hispaanlane märksa resultatiivsemalt mänginud - tänavu on tema arvel 12 mänguga kokku seitse väravat.