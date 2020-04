Hiigelsuurt kasumit teeniv Liverpool saatis töötajad valitsuse raha eest sundpuhkusele

BBC kirjutas, et mitmed endised Liverpooli mängijad on otsuse peale vihased. Nad arvavad, et olukorras, kus klubi on viimastel aastatel kopsakat kasumit teeninud, on riigilt abi küsimine kohatu.

Mullu oli Liverpooli kasum enne maksude maksmist ligi 50 miljonit eurot.

"Sundpuhkuse meede on mõeldud väikeste äride jaoks, et nad (koroonakriisi tõttu) ära ei kaoks. Ma ei tea ühtegi Liverpooli fänni ühestki majanduslikust klassist, kes ei jälestaks seda otsust. See on lihtsalt vale," kirjutas endine Liverpooli ründaja Stan Collymore Twitteris.

BBC sai jutule ka anonüümseks jäänud töötajaga.

"Klubi kutsub oma töötajaid pereks. Praegu ei tunne ma küll ennast pere osana. Olen pettunud ja arvan, et see skeem on mõeldud teistele ettevõtetele. Isegi Everton otsustas seda mitte kasutada," lausus ta.