Heasse vormi tõusnud Gareth Bale: olen kogu hooaja õnnelik olnud

Kõikide sarjade peale on Bale viimase nelja mänguga saanud kirja neli väravat ja kolm resultatiivset söötu. "Me teadsime, et me pole viimasel ajal parimas vormis olnud ning tähtis oli naasta võidureele," sõnas Bale BBC vahendusel võidu kohta. "Asi pole ainult väravate löömises. Tähtis on üleüldine mäng ning meeskonna aitamine. Olen rõõmus väravate ja söödu üle ning aitan tiimi nii, kuidas saan."

Hooaja jooksul erinevate vigastustega kimpus olnud Bale sai sügisel mänguaaega üsna episoodiliselt. Nüüdseks on ta platsil käinud viies kohtumises järjest. Tõsi, täismängu sai ta viimati kirja 25. jaanuaril.

"Olen terve hooaja õnnelik olnud. Tunnen end riietusruumis mugavalt," sõnas Bale, kellele see oli alles kolmandaks mänguks sel hooajal algkoosseisus. "Ma olen õnnelik ja usun, et seda on näha ka platsil. Mind ei häirinud, et mind eilses mängus välja vahetati. Palju mänge on veel tulemas ja tähtis on igas kohtumises minutid kirja saada."

Madridi Realist laenulepingu alusel Tottenhami naasnud Bale on kõikide sarjade peale saanud kirja 20 kohtumist. Ta on kokku löönud kaheksa väravat ja jaganud kolm resultatiivset söötu ehk 11-st väravast, milles ta on osaline olnud, on seitse tulnud viimase nelja mänguga.