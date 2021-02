Head uudised Liverpooli fännidele: ründetuus taas terve, van Dijk treenib palliga

Liverpool on viimasel ajal hädas olnud väravate löömisega ning selles vallas loodetakse nüüd abi Diogo Jotalt. 11 nädalat trauma tõttu eemal olnud Portugali koondise ründaja liitus taas täismahus treeningutega ning on valmis võistkonda aitama. Ilmselt naaseb ta väljakule järgmisel nädalal.

Jota on sel hooajal Liverpooli eest pidanud 17 kohtumist ning selle ajaga on ta kirja saanud 9 väravat.

Samal ajal avaldati fotod, kus Liverpooli kaitse tugisammas Virgil van Dijk tegi põlvetrauma järel esmakordselt palliga trenni. Van Dijk vigastas põlve ristatisidet oktoobris ning viimasel ajal on ta taastusravi teinud Dubais. Nüüd on ta Inglismaal ning tegi trenni Kirkby's asuvas võistkonna AXA baasis. Klubi andis teada, et hollandlane treenib ka järgnevatel nädalatel üksinda.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp tunnistas hiljuti LFCTV eetris, et van Dijki ei ole sel hooajal mõtet enam platsile tagasi oodata, kuna täielik traumast taastumine ja mänguvormi taastamine võtab aega veel mitmeid kuid.