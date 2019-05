Hea uudis: Inglismaa jalgpalli kõrgliigat näeb Eestis veel vähemalt 2022. aastani

Kokkulepe hõlmab ka kohalikus keeles kommentaare ja laia valikut nutiseadmetele kohandatud sisu.

Telekanali TVPlay Sports sisujuht: "Inglismaa kõrgliiga on kahtlemata üks jalgpallimaailma alustalasid. Meil on hea meel jätkata selle spordisõpradeni toomist ka järgmisel kolmel hooajal. Inglismaa kõrgliiga on jätkuvalt maailma populaarseim jalgpalli meistrisari. Selle taset ja atraktiivsust näitab ka Inglise meeskondade hiljutine edu Euroopas."

Christian Anting, AMB Grupi tegevjuht: "Meil on hea meel jätkata koostööd Inglismaa kõrgliigaga uuel tasemel ja loodame pakkuda jalgpallifännidele kogu Baltikumis ainulaadseid elamusi, ükskõik millist platvormi nad kaasa elamiseks kasutavad."

Sandra Kraujina, AMB Grupi spordi ja partnersuhete juht: "Meie andekas produktsioonitiim ja kommentaatorid toovad tuleval hooajal teieni üle 200 põnevust täis ning emakeeles ekspertanalüüsiga vürtsitatud Inglise kõrgliiga mängu. Seda nii teleris, voogedastuses kui ka mobiilis."

All Media Baltics on suurim media ja ringhäälingu grupp Baltikumis.

All Media Baltics omab muu hulgas ka järgmisi ülekandeõigusi: UEFA Meistrite liiga, UEFA Euroopa liiga, Inglismaa kõrgliiga ja DFB. Poksiturniir World Boxing Super Series, korvpalli Euroliiga, jäähokiliiga KHL, MXGP motokross, MotoGP, Euroopa käsipalli meistrivõistlused ja palju muud.