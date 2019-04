Hazard kiitis Chelsea peatreenerit: saame jalgpallist ühtemoodi aru

Hazard astus Chelsea fännide kriitika alla sattunud Sarri kaitseks välja. "Meil on kerge üksteist mõista. Me oleme vahel kaotanud, kuid see, kuidas Chelsea mängib, on täpselt see, kuidas mina tahan mängida," lausus Hazard BBC-le.

"Meie arusaam jalgpallist on samasugune," lisas 28-aastane belglane, kelle arvel on tänavu 19 väravat. "Statistiliselt olen teinud karjääri parima hooaja ja see on just seetõttu, et tema (Sarri) mõtleb jalgpallist samamoodi nagu mina."

Suurepärases vormis Hazard vedas Chelsea viimati West Hami vastu 2:0 võidule ja aitas koduklubi meistriliigas kolmandale kohale.