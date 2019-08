Harry Kane: Tottenham võib tänavu Premier League'i võita

Meeskond tegi uuele hooajale võiduka alguse, kui Harry Kane'i kahe värava toel alistati 3:1 Aston Villa.

"Suutsime Manchester City ja Liverpooliga pikalt sammu pidada, kuid jaanuaris pääsesid nad minema," rääkis Kane mullusest hooajast. "Peame tegema kindlasti tugeva alguse hooajale. Liverpool ja City seadsid avavooruga kõrge standardi ning meie ülesanne on nende tasemel püsida nii pikalt kui võimalik."

"Oleme veendunud, et suudame tänavu lõpuni välja minna, aga pikk tee on veel ees," jätkas Kane. "Meil on hea ja näljane meeskond. Kõik on vormis ning valmis endast kõik andma. Ka pingil olevad mängijad peavad olema võimelised mängu kulgu muutma. See on meie jaoks väga oluline, kui tahame hea hooaja teha."

Juba teises voorus ootab Tottenhami ees vägagi oluline matš, kui külla sõidetakse valitsevale meistrile Manchester Cityle.