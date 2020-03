Harry Kane ei välista Tottenhamist lahkumist: olen ambitsioonikas mängija

26-aastane Kane on kogu profikarjääri kuulunud Tottenhami hingekirja ning löönud selle aja jooksul kõikide sarjade peale koguni 181 väravat. Ühtegi tiitlit ta aga klubiga veel võitnud pole. Kõige valusamalt jäädi karikast ilma mullu kevadel, kui Meistrite Liigas jõuti finaali, kus aga kaotati Liverpoolile. Just tiitlipõua tõttu on viimastel aastatel palju skepuleeritud selle üle, kui pikalt inglase karjäär veel praeguse leivaisa juures jätkub.

"Selle kohta ma ei saa ei üht ega teistpidi vastata," kõlas Kane'i vastus küsimusele, kas ta veedab kogu oma karjääri Tottenhamis. "Jään alati Spursi armastama, aga olen alati öelnud, et kui tunnen, et meeskonda ei liigu õiges suunas, siis ma ei jää lihtsalt põhimõtte pärast klubisse."

"Olen ambitsioonikas mängija. Tahan edasi areneda ja saada absoluutseks tippmängijaks," lisas ründetäht. "Kõik sõltub sellest, kuidas me meeskonnana edasi areneme."

"Oleme juba paar aastat rääkinud, et meil on suurepärane koosseis, aga ühel või teisel põhjusel pole me tiitleid suutnud võita. Seda on mängijana raske vastu võtta. Tahan võita kõiges, mida teen ning napilt millegist ilma jäämist on raske aktsepteerida. Ajaga hakkab see kõik kuhjuma."