Guardiola: United maksis meid üle, City ei saa sellist summat endale lubada

Küsimusele, kas 80 miljonit naela maksma läinud Maguire`i hankimine teeb Unitedist Inglismaal tiitlinõudleja, vastas Guardiola: "Jah. Maguire on suurepärane, tõeline tippklassi mängija. Ta on rahvuskoondise mängija, kellel oli uskumatult edukas MM. Olime temast huvitatud, kuid ei saanud teda endale lubada. United sai."

Hispaanlane lisas, et kindlasti ei tule Premier League`i uus hooaeg vaid Manchester City ja Liverpooli kahevõitlus. "Ma arvan, et konkurente on oluliselt rohkem. United Maguire`ja teiste mängijatega. Arvan, et ka Arsenal, Chelsea ja Tottenham ning tugevaid rivaale on veelgi."

City jaoks algab Premier League 10. augustil võõrsilmänguga West Ham Unitedi vastu.

Manchester City võitis täna hooaja esimeses tiitlimängus, Inglismaa superkarikal Liverpooli 1:1 lõppenud normaalaja järel penaltiseerias 5:4.