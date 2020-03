Guardiola: tühjade tribüünide ees pole mõtet jalgpalli mängida

"Me mängime fännide jaoks. Kui nemad ei saa staadioneid külastada, siis pole ka mõtet neid mänge pidada. Mina ei tahaks tühjade tribüünide eest kommentaare anda," märkis Guardiola, vahendab Goal.com.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp avaldas kahtlust, kas tühjad tribüünid suudavad olukorra päästa. "Kui inimesed ei pääse staadionile, lähevad nad üheskoos suletud ruumi jalgpalli vaatama. Ma ei arva, et see oleks parem olukord," sõnas Klopp.

Hetkeseisuga pole Inglismaal veel ühtegi otsust tehtud, kuid oht suletud uste taga mängimiseks on tõsiselt õhus.

Euroopa suurtest jalgpalliliigadest on kõik mängud tühjade tribüünide ette viidud juba Hispaanias ja Prantsusmaal. Itaalias, kus on koroonaviirus viimasel ajal kõige enam pahandust teinud, on kõik kohalikud spordivõistlused tühistatud kuni 3. aprillini.