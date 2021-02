Guardiola sai Klopi väite peale pahaseks: ta peaks uuesti kalendrisse vaatama

Kuna Manchester Cityl avastati meeskonnas koroonajuhtumid, lükati nende 28. detsembri liigamäng Evertoniga edasi.

Klopp teatas tänasel pressikonverentsil: "Meil pole olnud pausi, Cityl oli koroonaviiruse tõttu kaks nädalat. See on olnud raske aasta. Mõne jaoks tundub see vähem raske, kuid meie jaoks väga karm."

Guardiola polnud sakslase sellise kommentaari üle sugugi õnnelik. “Jürgen peab uuesti kalendrisse vaatama. Meil oli koroona, meile anti üks nädal ja siis me mängisime 14 mehega Stamford Bridge`il. Vahest ma eksin ja see oli kaks või kolm nädalat. Kui ma Jürgenit näen, siis ma küsin temalt, kui kaua me ära olime," lausus Guardiola.

Tegelikult oli hispaanlasel õigus, sest nad kohtusid Chelsea`ga võõrsil juba 3. jaanuaril ehk kuus päeva pärast Evertoni mängu edasilükkamist.

Liverpool ja Manchester City kohtuvad sel pühapäeval Anfieldi staadionil. Hetkel edestab tabeliliider City ühe mängu enam pidanud Liverpooli seitsme punktiga





