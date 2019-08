Guardiola on Klopi avalduse peale nördinud

Klopp, kelle hoolealused kohtuvad sel pühapäeval FA Community Shieldi matšis Manchester Cityga, ütles Inglismaa meistermeeskonna kohta, et nad on üks väheseid klubisid maailmas, mis saab igal suvel kulutada uutele mängijatele sadu miljoneid naelsterlingeid. Liverpool sakslase sõnul selliste klubide hulka ei kuuluvat.

Guardiola sõnas Klopi kommentaari peale: "Mind häirib see väljaütlemine, sest see pole lihtsalt tõsi, et me kulutame igas üleminekuaknas sadu miljoneid."

City meeskonna üleminekute eest vastutav Omar Berrada oli samuti Klopi avalduse üle ärritunud. "See ei tee mind otseselt vihaseks ega valmista frustratsiooni, kuid olen üllatunud, et nad räägivad meie kulutamisest. Meie nende kulutuste üle pead ei murra," märkis ta.

Klopp nimetas lisaks Cityle veel kolme klubi - Madridi Reali, Barcelonat ja PSG-d -, kes "saavad alati osta, keda aga iganes soovivad".